Vilaplana estrena el primer pàrquing dissuasiu del pla de foment turístic

Actualitzada 22/01/2017 a les 20:12

Vilaplana ha inaugurat aquest diumenge el primer pàrquing dissuasiu del pla de foment turístic. La nova zona d'aparcaments cobreix la part baixa de municipi i ha tingut una inversió de 12.000 euros. L'espai, de 1.258 metres quadrats, compta amb dos nivells, als quals s'accedeix a través de dues rampes d'accés i complementa les altres tres zones d'estacionament que es distribueixen pel nucli urbà del municipi. Les tasques que s'hi han dut a terme són de neteja, delimitació de places, compactació del sòl i tancament perimetral i de nivells.



Aquest és el primer inaugurat de la resta d'aparcaments dissuasius inclosos dins el Pla de Foment Turístic als municipis d'interior i de muntanya del Baix Camp. Aquests espais han estat creats per dotar als municipis d'interior de la comarca d'unes àrees d'estacionament públic, dissenyades i executades d'acord a criteris funcionals, i alhora, estètics, com a punts d'interès turístic. El foment d'aquestes zones s'ha de considerar com un actiu estratègic de desenvolupament econòmic dels pobles.



La resta d'aparcaments estan ubicats als municipis de Vilanova d'Escornalbou, Capafonts, l'Argentera i Colldejou. En total, aquests aparcaments tindran capacitat per a 135 vehicles distribuïts en 15 places al municipi de Vilanova d'Escornalbou, 10 a Capafonts, 40 places a l'Argentera, 35 places a Colldejou i 35 més, al nou espai de Vilaplana.



Per a la construcció dels aparcaments dissuasius, el Pla de Foment ha destinat una inversió total de 97.482,22 euros que ha estat finançada íntegrament pel Consell Comarcal del Baix Camp amb una subvenció de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i l'aportació de la partida d'inversions del conveni marc entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal.



El pla inclou també altres actuacions, com la creació de 3 àrees d'autocaravanes a l'Arbolí, Duesaigües i la Selva del Camp, i l'adequació d'una dotzena de miradors. A més, preveu la creació d'una nova pàgina web de promoció de les Muntanyes de la Costa Daurada i de l'oferta d'activitats i propostes turístiques.