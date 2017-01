Roc Muñoz, més a prop de liderar el PSC al Camp de Tarragona

Amb 509 avals supera molt per sobre els mínims fixats per a ser primer secretari a la demarcació

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, assegura la seva candidatura com a primer secretari de la federació del PSC al Camp de Tarragona. Muñoz ha aconseguit 509 avals, un número molt superior als 215 mínims exigits per a posicionar-se com a líder dels socialistes a les comarques tarragonines.



Aquest dilluns 23 de gener la secretaria de la federació comprovarà, un per un, la validesa dels avals. Un cop verificats, Roc Muñoz serà ratificat com a primer secretari del PSC al Camp de Tarragona en el Congrés que la federació territorial durà a terme el proper 4 de febrer al col·legi d’advocats de Tarragona.



En aquest mateix Congrés els socialistes del Camp hauran d’aprovar el guió de l’acció política que seguiran durant la propera legislatura. Aquestes línies d’actuació han de marcar les decisions que s’hagin de prendre en matèries com l’educació, la sanitat o l’ocupació.



Malgrat que no s’hagi confirmat la seva presència, està previst que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, assisteixi a l’acte d’inici del Congrés tarragoní. També s’espera que Salvador Illa, secretari d’organització socialista, participi de la cloenda.