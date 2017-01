L'Associació Medieval ha preparat un manual de bones pràctiques per millorar aspectes de la festa

Montblanc està ultimant ja els detalls de la Setmana Medieval durant la qual el municipi reviu la Llegenda de Sant Jordi. Coincidint amb el trentè aniversari de l'esdeveniment, el programa s'omplirà de «petites pinzellades» per celebrar-ho, segons ha explicat el president de l'Associació Medieval, Joan López.



Entre les novetats, s'ha presentat un manual de bones pràctiques on es recullen un seguit de recomanacions a tots els participants sobre la indumentària o altres consells. Segons López, els darrers anys s'ha detectat un «cert relaxament» en alguns aspectes de la Setmana Medieval i per això han vist convenient «cuidar els detalls que han fet única la festa».



D'altra banda, la gran novetat serà l'estrena d'un drac nou, que es preveu espectacular, i que es presentarà l'11 de març. Dissabte, l'Associació Medieval va escollir els dos montblanquins que seran protagonistes de la festa: Sant Jordi i la Princesa.