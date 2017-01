Les tasques de neteja al municipi començaran previsiblement dilluns

El temporal marítim d'aquest cap de setmana ha deixat destrosses a Torredembarra, especialment pròxims a la platja de Baix a Mar, a l'antic barri de pescadors del municipi. La sorra de la platja, on fortes onades repiquen contra l'escultura de l'Alfa i l'Omega, ha quedat arrossegada per l'aigua fins a arribar a la zona de restaurants i carrers més endins.



També l'esplanada de la parròquia de Sant Joan ha quedat coberta amb un pam de sorra. Davant el temporal, el Port de Torredembarra ha activat el seu Pla de Seguretat per vents i onades en què hi ha participat la Policia Local.



Segons l'Ajuntament de Torredembarra, les tasques de neteja començaran previsiblement dilluns.