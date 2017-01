Entra en servei la setzena depuradora del Priorat a Porrera

La instal·lació ha suposat una inversió superior als 728.000 euros i sanejarà les aigües residuals de 465 habitants

Actualitzada 21/01/2017 a les 18:54

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat en servei la setzena depuradora del Priorat a Porrera. La instal·lació, que ha suposat una inversió superior als 728.400 euros finançats íntegrament per l'ACA, és una depuradora de tipus biològic amb filtres percoladors, amb una capacitat de tractament de 215 metres cúbics per dia. També s'ha construït una xarxa de col·lectors en alta, conduccions que recullen les aigües residuals de la xarxa de clavegueram municipal fins a la depuradora, d'uns 500 metres de longitud. La depuradora està concebuda per sanejar les aigües residuals d'una població de 465 habitants i la seva activació permetrà millorar també la qualitat ambiental de la conca del riu Siurana, concretament el riu Cortiella.



La instal·lació ha estat inaugurada aquest dissabte pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, l'alcalde de Porrera, Jonàs Macip, el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris, el president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí. Entre el 2016 i 2017 hauran començat a funcionar sis noves depuradores a la comarca, on disposaran de gairebé una vintena de depuradores. Segons Rull, «és vital per garantir el desenvolupament equilibrat i sostenible i millorar la qualitat ambiental d'aquest territori» i ha avançat que entre el 2017 i el 2021 es clourà tot el sanejament de la comarca.



A Catalunya hi ha en funcionament gairebé mig miler de depuradores que garanteixen el sanejament del 97% de la població. Les actuacions que es faran a partir d'ara se centraran a modernitzar aquelles depuradores que fa anys que estan construïdes i que requereixen millores i, per l'altra, en potenciar la progressiva construcció de depuradores en petits municipis i nuclis de menys de 2.000 habitants.



Actualment, hi ha 16 depuradores actives a la comarca del Priorat que garanteixen el sanejament al 75% de la població: Bellmunt del Priorat, la Bisbal de Falset, Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, la Figuera, els Guiamets, Mas-Roig (barranc del Pou), el Molar, la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, la Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat i Ulldemolins. Al llarg del 2017, l'ACA té previst posar en servei dues depuradores més a la comarca, les de Gratallops i Marçà. La de Porrera és la depuradora 506 en servei a tot Catalunya.