Tallen la llum al bar del regidor d'Acció Social de Torredemabarra

La companyia elèctrica vol aclarir si el regidor Lluís Suñé va puntxar el comptador durant quatre anys

Actualitzada 20/01/2017 a les 15:40

La companyia elèctrica ha tallat la llum i ha obert expedient al regidor d'Acció Social de Torredembarra (Tarragonès), Lluís Suñé (Alternativa Baix Gaià, ABG) per aclarir si va punxar el comptador durant quatre anys.



La companyia elèctrica ha confirmat a Efe el tall de subministrament i el regidor ha anunciat que donarà la seva versió dels fets la setmana que ve.



Suñé, en la seva condició de regidor d'Acció Social, s'ha significat molt en la lluita contra la pobresa energètica.



L'equip de Govern (ERC, PSC i ABG) també declina pronunciar-se sobre els fets i l'oposició ha demanat, per separat, que s'aclareixin.



Els grups municipals de C's, PP i Avui Democràcia han reclamat en bloc "transparència" i "estabilitat" al municipi.



El grup de l'antiga CiU demana verificar els fets, revelats avui pel "Diari de Tarragona" i, si es confirma, exigiran la dimissió de Suñé.



El regidor va tancar el seu bar, inspirat en les herriko tabernes basques, el mes de novembre passat per problemes de salut.



Segons el Diari de Tarragona, a l'octubre del 2012 ja li van tallar la llum del bar per impagaments i li van anul·lar el comptador, però es va arribar a un acord entre la companyia, el regidor i l'arrendador del local per pagar el deute.



No obstant això, aquest passat estiu la companyia va descobrir que, malgrat tenir el comptador anul·lat, el local seguia amb electricitat, la va tallar de nou i va obrir un altre expedient.



Malgrat aquest segon tall de subministrament, el local va seguir funcionant amb normalitat fins al seu tancament.