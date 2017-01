Ikea equiparà amb els seus productes quatre centres residencials per a infants i adolescents a Catalunya

El conveni entre la multinacional sueca i la Generalitat beneficiarà més de 300 nens, nenes i joves

ACN

Actualitzada 20/01/2017 a les 16:28

IKEA i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya han signat aquest divendres un conveni de col·laboració pel que la multinacional sueca del moble equiparà amb els seus productes quatre centres residencials per a infants i adolescents a les quatre ciutats catalanes on hi té presència: Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Valls.



Segons Arturo García, director de Sostenibilitat d’IKEA Ibèrica, el projecte, que ha estat batejat com 'El poder de la infància, vol impulsar la integració de nens i nenes que actualment es troben en centres socials locals per generar noves oportunitats «oferint-los un espai que puguin anomenar llar».



La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha destacat, al seu torn, que el projecte, que beneficiarà a més de 300 nens i nenes, va en sintonia amb la voluntat del govern de passar dels grans centres on hi viuen els infants protegits per la Generalitat a «petites unitats de convivència» de 8 o 10 joves com a màxim.



L'acte de signatura i presentació de l'acord ha tingut lloc aquest divendres en un dels centres inclosos al conveni, el centre Els Tres Tresors d’AEMA de L’Hospitalet de Llobregat, cooperativa d’iniciativa social per a l’atenció socioeducativa i terapèutica per a nens, joves i les seves famílies, i ha comptat amb la presència de Núria Marín Martínez, alcaldessa de L’Hospitalet, Antonio Martínez, president d’AEMA, Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, per part d’IKEA, Arturo García, director de Sostenibilitat d’IKEA Ibèrica i Gabriel Ladaria, director adjunt de la botiga d’IKEA Sabadell.



Amb la posada en marxa de l'acord, IKEA ha condicionat en els quatre centres espais pensats especialment per a nens i joves i que puguin anomenar «llar» i s’hi impulsaran activitats i tallers amb el joc com a mitjà d’aprenentatge i d’ajuda al seu desenvolupament físic, emocional i intel·lectual, a més de fomentar l’ocupabilitat d’aquests joves a través d’un pla específic de formació.



Més de cent empleats de les botigues IKEA a Barcelona i del centre logístic de Valls han participat com a voluntaris en el muntatge dels espais i ho faran també en les activitats i els tallers que s’organitzin en aquests centres. Aquesta acció forma part del programa intern 'Quines bones peces' d’IKEA, que inclou qualsevol acció o projecte en el qual els empleats d’IKEA col·laboren com a voluntaris.



La consellera Dolors Bassa ha destacat que el conveni «és un clar exemple de com entre tots els agents públics i privats, ja siguin institucions, entitats, empreses i tots els ciutadans, podem treballar per garantir els drets de la infància al nostre país i millorar les seva qualitat de vida».



De la seva banda, Arturo García, director de Sostenibilitat d’IKEA Ibèrica, ha recordat que a l'estat espanyol hi ha un 34% de nens i nenes en risc d'exclusió i que mentre aquestes xifres no es redueixin Ikea «no es quedarà de braços plegats».