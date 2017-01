Tarragona i Reus multipliquen per 8 el nombre de donants de sang

Les reserves de sang han millorat a Catalunya

Redacció

Actualitzada 18/01/2017 a les 14:07

Els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus han multiplicat per 8 el nombre de donants respecte la seva mitjana diària des de que ha començat la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Així, el Joan XXIII ha passat d’atendre uns 14 donants cada dia a acollir-ne una vuitantena. A Reus, s’ha passat de 9 donants a 72.



A les Terres de l’Ebre, on l’hospital Verge de la Cinta atén donants els dijous de 9 a 14 i de 15 a 19 hores, espera acollir demà una cinquantena de persones, que són les que han demanat hora per donar sang a través del web maratodonants.cat. L’hospital tortosí acostuma a atendre mitja dotzena de persones al dia. L’acte d’inauguració de la Marató a Tortosa serà demà dijous a les 9.15 h amb l’assistència de representants de l’Ajuntament, l’Hospital i cossos de seguretat.



Les reserves de sang han millorat lleugerament i els grups A negatiu i 0 negatiu, que abans de començar la gran col·lecta estaven en un nivell molt baix, ja estan en una situació d’entre 4 i 6 dies de reserves.