'50 sombras de Andreu' arriba aquest diumenge a Constantí

Dins els actes de la festa major de San Sebastià

Redacció

Actualitzada 18/01/2017 a les 16:33

L'humorista Andreu Casanova portarà el monòleg '50 Sombras de Andreu' aquest diumenge 22 de gener al Pavelló Poliesportiu de Constantí, dins els actes del programa de la Festa Major d'Hivern de Sant Sebastià. L'espectacle és una paròdia del best-seller '50 Sombras de Grey', de l'escriptora britànica E.L. James.



En el show també tindrà la companyia de la seva particular Anastasia Steele. En aquest cas 'Anestesia', interpretada per Rocío Gutiérrez. Es tracta d'un espectacle d'humor per a fans i detractors del llibre més venut dels últims anys.



El preu de l’entrada és de 5 euros. Es poden adquirir anticipades a l’Ajuntament i també el mateix dia de l’espectacle al Pavelló Poliesportiu. L'espectacle tindrà lloc aquest diumenge, 22 de gener, a partir de les 18:30 h.