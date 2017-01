Salou promociona a una fira de Madrid la trobada de vehicles Smart del juny

El municipi està present a Fitur, la fira de turisme de la capital de l'Estat

Actualitzada 18/01/2017 a les 19:05

Salou enceta aquest dimecres la seva presència a la Fira Fitur de turisme de Madrid. Enguany, el municipi aprofita l’aparador de Fitur per promocionar un esdeveniment que arriba a Salou el 16 i 17 de juny de la mà de la marca Mercedes-Benz: l’Smart Times 2017, Hola Salou!. A l’estand de Catalunya, on es troba també el taulell de Salou, hi ha un vehicle Smart rotulat amb les dates de l’esdeveniment de caràcter internacional, que aplega cada any milers d'aficionats i amants d’aquest vehicle amb caràcter itinerant. Per aquest motiu s'organitzarà un extens programa d’activitats que complementarà la tradicional concentració i recorregut d’Smarts per la ciutat.



En el marc de la fira, com ha assenyalat el regidor de Turisme, s’ha constatat una bona marxa de les contractacions del turisme britànic per aquesta propera temporada. De fet, les vendes s’aproximen a un creixement d’entre el 15 i el 20% comprant-lo amb les dades del mateix termini de l’any passat. El britànic és el primer mercat estranger a Salou, i al 2016 ja va patir increments molt notoris d’entre el 22,5% o el 24,9%, en el cas del turisme irlandès o britànic, que sumats representen vora 2 milions de pernoctacions aquesta passada temporada a Salou.