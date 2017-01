Retirada de la runa de la riera d'Alforja al seu pas per sis municipis del Baix Camp

Les inspeccions no han pogut determinar la identitat dels responsables dels abocaments que s’hi havien produit

Actualitzada 18/01/2017 a les 15:48

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent a terme diverses actuacions de manteniment i conservació de lleres al llarg de tot el curs de la riera d’Alforja, d'uns 16 quilòmetres i mig de llargària, al seu pas per sis municipis del Baix Camp: Cambrils, Montbrió del Camp, Riudoms, Botarell, les Borges del Camp i Alforja.



L’actuació, pressupostada en 13.270 euros, consisteix en retirar la runa present a tota la llera de la riera i que suposa un obstacle per a la lliure circulació de l’aigua. Tot i les inspeccions que ha fet l’agència, no s’ha pogut detectar la identitat dels infractors, autors de l’abocament.



A més de retirar la runa acumulada, aquesta s’està classificant segons la seva naturalesa i s’està derivant al dipòsit controlat per poder-la gestionar de forma adequada.