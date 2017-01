Les Muntanyes de Prades, sota zero

Les mínimes han arribat als -13°, però la sensació tèrmica ha arribat, als Closos de Prades, a -15°

Actualitzada 18/01/2017 a les 10:24

El portal meteorològic de la zona de les Muntanyes de Prades, meteoprades.net ho exposa de manera gràfica al seu tuit d'aquest dimecres a primera hora del matí: «temperatures de cru hivern».L'exemple són les mínimes assolides a la zona dels Closos de Prades (-13°) o al poble de La Febró (-10,6°), a Capafonts s'han situat al voltant del -9°. Aquestes han estat les mínimes més rigoroses i les temperatures més baixes s'han mogut en un ventall entre els -10 i els -7° a les zones altes. En el cas de Montblanc, el fred ha quedat amb una mínima de -3,8° i a l'Aleixar, ja a la plana d'entrada a les muntanyes de Prades, la temperatura mínima s'ha situat en els -1,4°.En el cas de Prades, al voltant de les 9 del matí, la temperatura se situava en els -6,9° (mentre que a la zona dels Closos es mantenia en valors força baixos, -9,1°), seguia sent molt baixa a la Febró -9,6° i a llocs com el monestir de Poblet se situava en -5°.Un factor important a més del descens de la temperatura, està sent la humitat i el vent, que no està sent, en aquest últim cas, especialment significatiu. Però tot plegat està provocant que la sensació tèrmica sigui molt variable. Així, els -9,1 dels Closos de Prades es converteixen en -15° de sensació. Igualment destaca com a Vilanova de Prades, amb una temperatura de -7,4°, la sensació tèrmica sigui de -14,2° . A l'Albiol la sensació és de -10,2° i a Alforja de -10,7° quan la temperatura que es registra és de -2,3°.