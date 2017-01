Les entrades per a FerrariLand, a la venda a partir del 31 de gener

Els visitants de Ferrari Land hauran d’adquirir una entrada combinada amb PortAventura que costarà 60 euros

Actualitzada 18/01/2017 a les 13:12

La inauguració es manté pel 7 d’abril

Els preus d'entrades que inclouen l'accés a FerrariLand



Entrades d'1 dia 2 parcs Preu Entrada 1 dia adult Ferrari Land + PortAventura Park 60 € Entrada 1 dia nens / sènior Ferrari Land + PortAventura Park 52 € Entrada 1 dia discapacitat Ferrari Land + PortAventura Park 30 € Entrada 2 dies 2 parcs Preu Entrada 2 dies adult Ferrari Land + PortAventura Park 70 € Entrada 2 dies júnior / sènior Ferrari Land + PortAventura Park 59€ Entrada 2 díes discapacitat Ferrari Land + PortAventura Park 35€ Entrada 3 dies 3 parcs Preu Adult Ferrari Land + PortAventura Park + Caribe Aquatic Park 95€ Júnior / Sènior Ferrari Land + PortAventura Park + Caribe Aquatic Park 77€ Discapacitat Ferrari Land + PortAventura Park + Caribe Aquatic Park 47€ Entrada individual 1 día Preu Entrada 1 dia només a Ferrari Land No existirà de moment

La comercialització de les entrades de Ferrari Land, la gran novetat de PortAventura per aquest any, s’iniciarà el 31 de gener.Segons ha donat a conèixer aquest dimecres la companyia, les entrades del nou parc dedicat a l’escuderia italiana només es podran adquirir de forma combinada amb PortAventura. Així, una entrada d’adult amb possibilitat de visitar els dos parcs durant un dia tindrà un preu de 60 euros.Fonts de la companyia han explicat que el públic general no tindrà l’opció d’adquirir bitllets específics per al nou parc, que manté la seva previsió d’obertura pel 7 d’abril. En el cas concret dels clients amb passis de temporada i d’aquells que s’allotgin als hotels, que ja gaudeixen de l’accés a PortAventura, sí que podran adquirir una entrada específica per a Ferrari Land.L’accés al nou parc serà sempre combinat amb PortAventura amb una entrada del tipus 'un dia, dos parcs' que es posarà a la venda a un preu de 60 euros per adult, amb possibilitat d’accedir als dos parcs en el mateix dia. Tot i això, s’han dissenyat altres formats d’entrada i combinacions entre els tres parcs del complex -incloent-hi el parc aquàtic-.Durant tota la temporada, Ferrari Land tindrà una entrada de matí de 10 a 17 hores. Addicionalment, en temporada alta hi haurà una entrada de tarda amb un horari que anirà de les sis de la tarda a la una de la matinada. El visitant podrà accedir als dos parcs, de forma il·limitada, dins l’horari reservat. Atesa l’elevada demanda prevista, el parc recomana reservar anticipadament la data de visita i l’horari d’accés a Ferrari Land.El nou parc temàtic dedicat al Cavallino Rampante obrirà el 7 d’abril, juntament amb PortAventura. La nova àrea de 70.000 metres quadrats disposa d’onze atraccions, entre les quals destaca l’imponent accelerador vertical, la muntanya russa més alta i ràpida d’Europa, amb 112 metres d’alçada i una velocitat de 180 km/h en només cinc segons.Ferrari Experience serà el cor del nou parc temàtic, on els visitants podran fer una immersió en els dos mons de la marca: el GT i la Fórmula 1, mitjançant dues atraccions tecnològicament molt innovadores, que es convertiran en una referència mundial, segons la companyia. Juntament amb aquestes atraccions, hi haurà la Ferrari Land Gallery, un viatge interactiu per la història del mite de Ferrari; un circuit de carreres; dues torres de rebot i de caiguda lliure; simuladors de Fórmula 1 per a adults i nens; un ‘pit stop’; un ‘speedway’ que oferirà als nens la possibilitat de gaudir d’un Fórmula 1 en miniatura i una àrea de jocs infantil. L’oferta la completen diversos punts de restauració i una botiga oficial de la marca Ferrari.El nou parc també oferirà tres espectacles diferents que es realitzaran en diferents moments de la jornada, així com animació de carrer que amenitzarà el recorregut pel parc. El recinte estarà ambientat en Itàlia i inclou reproduccions d’alguns monuments icònics d’aquest país com el Campanile de Venècia, que va quedar destruït arran d’un incendi registrat el 14 de desembre. Malgrat tot, els operaris estan treballant per reconstruir els decorats afectats amb l’objectiu que tot estigui enllestit per al dia de l’obertura.