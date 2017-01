L'Incasòl treu a licitació els estudis per construir els accessos a BCN World

El termini per redactar-los és de sis mesos, i el preu amb IVA un total de 230.000 euros

18/01/2017

L'Incasòl (Institut Català del Sòl) ha tret a licitació els estudis dels accessos a BCN World -oficialment denominat Consorci Recreatiu Turístic (CRT)-, per 230.000 euros (IVA inclòs), segons publica la pàgina web de l'organisme. Sense IVA, el preu és de 189.500 euros, i el termini per redactar-los de sis mesos. L'obertura de pliques tindrà lloc el pròxim 3 de febrer.



Les operadores seleccionades hauran d'assumir el cost dels accessos, segons va avançar aquest estiu passat el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el moment de presentar el nou model turístic que reduïa el nombre de casinos de sis a un màxim de dos. Les candidates per construir i explotar els anomenats CTI (Complexos Turístics Integrats) en terrenys annexos a PortAventura són Hard Rock Café, Melco i el Grup Peralada, que ja van formalitzar cadascuna d'elles una fiança de 2,5 milions d'euros.



La Comissió d'Urbanisme de Tarragona ja va aprovar, el mes de desembre passat, connectar l'A-7 i la C-14 al seu pas per Salou i Vila-seca amb la C-31B, amb el seu destí final a la plaça Europa de Salou, dins del Pla Director Urbanístic (PDU) que regeix el projecte. El PDU el va aprovar definitivament el conseller de Territori, Josep Rull, el passat 29 de desembre, i la publicació al DOG, l'endemà, ampliava tres mesos el termini donat a les candidates per presentar els seus projectes.



BCN World compta amb 745 hectàrees i segons el PDU aprovat, el 57 % és d'ús hoteler, el 16% d'espais d'oci, un 6,7% per a zona comercial i un 4% per a casinos.