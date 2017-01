SCA promou activitats d'educació ambiental amb el projecte APQUA

La companyia ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp i la URV

SCA, companyia global líder en productes i solucions d'higiene per a la salut i el benestar de les persones, ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp i la Universitat Rovira i Virgili, a través de l'equip del projecte APQUA, per a la promoció d'activitats d'educació ambiental a la comarca.



L'objectiu d'aquesta col·laboració és la promoció d'activitats de sensibilització i d'educació ambiental, tant en un vessant tècnic i d'informació pública com d'educació escolar. En aquest sentit, es desenvoluparan tallers d'activitats experimentals a l'aula, formació del professorat, subministrament de material experimental als centres i la realització de visites amb contingut pràctic a les empreses col·laboradores per part dels escolars.



De fet, per a aquest curs escolar està previst que els alumnes participants, un total de 250 procedents de 8 centres escolars, visitin les instal·lacions de la planta de SCA a Puigpelat. SCA col·labora des de 2014 amb el Projecte APQUA a través d'una visita educativa a les seves instal·lacions en la qual s'explica la importància de la reducció del consum de l'aigua i la seva reutilització, amb pràctiques de laboratori.