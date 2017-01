PortAventura dóna a conèixer els preus per a FerrariLand

El nou parc de la marca italiana no es podrà visitar individualment i sempre caldrà comprar un pac combinat per a dos o tres parcs

Actualitzada 17/01/2017 a les 22:37

Els preus d'entrades que inclouen l'accés a FerrariLand



Entrades d'1 dia 2 parcs Preu Entrada 1 dia adult Ferrari Land + PortAventura Park 60 € Entrada 1 dia nens / sènior Ferrari Land + PortAventura Park 52 € Entrada 1 dia discapacitat Ferrari Land + PortAventura Park 30 € Entrada 2 dies 2 parcs Preu Entrada 2 dies adult Ferrari Land + PortAventura Park 70 € Entrada 2 dies júnior / sènior Ferrari Land + PortAventura Park 59€ Entrada 2 díes discapacitat Ferrari Land + PortAventura Park 35€ Entrada 3 dies 3 parcs Preu Adult Ferrari Land + PortAventura Park + Caribe Aquatic Park 95€ Júnior / Sènior Ferrari Land + PortAventura Park + Caribe Aquatic Park 77€ Discapacitat Ferrari Land + PortAventura Park + Caribe Aquatic Park 47€ Entrada individual 1 día Preu Entrada 1 dia només a Ferrari Land No existirà de moment

Ja s'han donat a conèixer les tarifes de les entrades per la nova temporada de PortAventura que inclourà, a partir del 7 d'abril, el nou parc temàtic de FerrariLand dedicat a la marca automobilística italiana.No es podrà comprar entrada només per a FerrariLand i caldrà adquirir un tiquet combinat amb el parc PortAventura. El centre d'oci ha donat a conèixer els nous preus, que inclouen pacs de 2 i tres dies, amb entrades per a dos o tres parcs i que rebaixen els preus respecte dels preus que correspondrien sumant tots els accessos.