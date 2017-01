La Festa Major de Cunit aproparà un jaciment ibèric oblidat

El Grup d'Estudis Cunitencs ha programat pel dia 21 de gener la conferència 'El patrimoni perdut. El Corral del Castell'

El Grup d'Estudis Delmacio de Conito continua col·laborant en la programació de la Festa Major de Cunit amb aportacions històriques. En aquesta ocasió es tracta d'una xerrada que estarà centrada en el jaciment del Corral del Castell, descobert l'estiu de 1982 i arrassat dos anys després al rebaixar-se el turó on estava situat.Les terres extretes es van aprofitar per construir els dos passos elevats sobre el ferrocarril, el de la carrerada de Santa Coloma i el de l'avinguda Juli César. Posteriorment i sobre les restes del turó s'hi van edificar diversos blocs d'habitatges.Ara, 34 anys després un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Barcelona i Lleida i des de l'estiu passat està estudiant l'origen de moltes de les peces així com el probable contingut, fruit de l'intens tràfec comercial a què estaven sotmeses les nostres costes i que queien de ple en les rutes mediterrànies emprades pels marxants fenicis i grecs que van descobrir les grans possibilitats de les terres ocupades pels primitius habitants d'aquestes contrades.Dos dels investigadors han volgut aprofitar La Festa Major d'Hivern per a oferir els primers resultats de les seves investigacions i a la vegada avançar també amb les conclusions prèvies que es poden extreure, fins al dia d'avui, del seu treball. Jaume Casañas, regidor de Turisme i Patrimoni, afirma que «Aquesta conferència és un nou apunt a la nostra història. Conèixer episodis desconeguts pràcticament ens ofereix noves oportunitats i enforteix els lligams amb el nostre poble. El Jaciment El Corral del Castell va eixistir i tenim la gran sort de comptar amb aquest gran equip d'arqueòlegs que estan fent una tasca molt important estudiant i aprofundint en aquest element patrimonial, que no per no existir és menys important que el del Fondo d'en Roig».La xerrada va a càrrec de Daniel López, llicenciat en Història Antiga per la Universitat de Barcelona i Arqueòleg professional; i d'Alba Castellano, historiadora especialitzada en l’estudi dels elements ceràmics arqueològics. En acabar la conferència es farà la presentació oficial de la publicació 'Història Gràfica de Cunit', obra de Roger Benito Julià i editada per la Regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament de Cunit.