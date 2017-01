La Canonja inicia el procés de pressupostos participatius

L’Ajuntament destina 200.000 euros a les propostes que facin els ciutadans

Actualitzada 16/01/2017 a les 21:12

L’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Canonja ha iniciat enguany un procés de pressupostos participatius que començarà el proper dimarts dia 24 de gener amb una sessió per informar als canongins sobre com s’hi pot participar.«Un dels objectius d’aquesta iniciativa, que forma part del nostre programa electoral, és incorporar als processos de participació la visió que els ciutadans tenen de la Canonja; és a dir, donar-los veu i vot en la presa de decisions sobre una part del pressupost municipal i, per tant, sobre aquelles qüestions que els afecten en primera persona», comenta el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré.La quantitat destinada per aquest procés és de 200.000 euros, una quantitat que el mateix regidor destaca «com a força elevada si ens comparem amb altres poblacions que han dut a terme processos similars». Ferré també apunta la importància d’obtenir la màxima participació, «ja que sinó el procés pot quedar desvirtuat i no tindria gaire sentit».Durant la sessió de presentació del proper 24 de gener, també es podran elaborar propostes conjuntes, treballant amb grups. Però a banda d’aquestes propostes, també s’habilitarà un formulari, en paper i telemàtic, per tal que qui no hagi tingut l’oportunitat d’assistir a la presentació pugui aportar també les seves idees.El formulari telemàtic estarà disponible a la web de l’Ajuntament de la Canonja ( www.lacanonja.cat ). La presentació del formulari en paper es podrà realitzar a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana i al Castell de Masricart de la Canonja.Segons ha informat l’Ajuntament, cada canongí podrà presentar un màxim de tres propostes que compleixin uns criteris preestablerts. Una comissió formada per personal tècnic municipal realitzarà la valoració tècnica, jurídica i econòmica de les propostes recollides. Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les propostes mitjançant un procés de votació popular que es durà a terme.Les propostes finals es seleccionaran segons la votació obtinguda, fins esgotar el límit de 200.000 euros que s’han reservat pel pressupost participatiu. Segons el consistori canongí, arribat el punt en que la incorporació d’una proposta faci que l’import acumulat superi la dotació establerta, se saltarà a la següent proposta més votada que permeti completar el límit econòmic.Finalment, es realitzarà una sessió de presentació pública dels resultats del procés on es mostraran totes les propostes guanyadores que hagin aportat els ciutadans.