La investigada hauria pagat a una empresa de Masagué més de 15.000 euros

Actualitzada 17/01/2017 a les 18:55

L'Audiència de Tarragona manté la investigació per suborn de l'exinterventora de Torredembarra per haver pagat més 15.000 euros a l'exalcalde convergent Daniel Masagué, també investigat. Segons l'acte judicial, l'Audiència manté la investigació dictada pel jutjat número 1 del Vendrell, que instrueix aquest cas de presumpta corrupció a Torredembarra que esquitxa l'antiga CiU.



L'instructor investiga l'exinterventora pels pagaments de més de 15.000 euros a Daloi, empresa de l'exalcalde Daniel Masagué i que, segons aquest, corresponen a un préstec que li va tornar amb interessos. El jutge investiga aquests pagaments en la peça número dos de l'anomenat cas Torredembarra, d'oposicions presumptament arreglades al consistori i en les quals l'exinterventora va obtenir la seva plaça.



L'instructor ja havia tancat aquesta peça, però l'acte d'obertura de judici oral ha rebut una dotzena de recursos que ja ha resolt l'Audiència de Tarragona. Un d'aquests recursos és el de l'exinterventora, que argumentava indefensió en no haver-li comunicat aquest nou delicte que se li imputa. L'Audiència admet que és cert, però matisa que ja se li va prendre declaració coneixent la seva defensa aquesta nova investigació. No obstant això, es va acollir al seu dret a no declarar i només va respondre les preguntes de la seva lletrada, que no van tractar aquest assumpte, ni va demanar posteriorment declarar per aclarir-ho, de manera que, segons l'Audiència, no s'ha generat indefensió.



El cas Torredembarra va esclatar a final de juny del 2014, en un ampli registre de la Guàrdia Civil -que actua com a policia judicial- de l'ajuntament i la detenció de l'exalcalde, pràcticament tot l'equip de govern i diversos empresaris. La investigació d'aquest cas, denunciat per l'exregidora d'ERC Montse Gassull, ha derivat en el cas Petrum, pel qual s'investiguen presumptes comissions del 3% d'empresaris a l'antiga CiU a canvi d'adjudicacions d'obra pública.