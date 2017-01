Els productes de proximitat protagonitzaran nou jornades gastronòmiques a Cambrils el 2017

Un calendari gastronòmic recull totes aquestes jornades per promocionar-les en diferents àmbits

Actualitzada 17/01/2017 a les 20:04

El calendari

13es Jornades de la Galera: del 3 al 26 de febrer

5a Encarxofa’t a Cambrils: del 10 al 26 de març

5es Jornades dels Fideus Rossos: del 28 d’abril al 14 de maig

6a Cambrils Mar de Tapes (primavera): del 9 al 18 de juny

3es Jornades del Calamar: del 29 de setembre al 15 d’octubre

8a Mostra del Vi i la Gastronomia “Cambrils Entrada al País del Vi”: del 12 al 15 d’octubre

4es Jornades de l’Oli Nou: del 20 d’octubre al 5 de novembre

7a Cambrils Mar de Tapes (tardor): del 10 al 19 de novembre

5es Jornades del Romesco: del 24 de novembre al 10 de desembre

Les galeres, les carxofes, els fideus rossos, les tapes, el calamar, el vi, l’oli i el romesco seran els protagonistes de les nou campanyes gastronòmiques que se celebraran a Cambrils durant l’any 2017. La regidora de Turisme, Mercè Dalmau, i la regidora de promoció de ciutat, Ana López, acompanyades del representant de l’AEHC, Ángel Pérez, han presentat aquest dimarts el calendari gastronòmic que recull totes aquestes jornades per promocionar-les en diferents àmbits.Concretament, el calendari ja es pot trobar als restaurants participants i a l’oficina de turisme, i es repartirà a totes les fires on hi hagi presència de Cambrils. A més, es farà arribar a les 20 oficines espanyoles de turisme a Europa i els 12 Centres de Promoció Turística de Catalunya que hi ha a diferents capitals d’Europa (8), Àsia (2) i Amèrica (2).Tal com ha explicat la regidora de Turisme, Mercè Dalmau, des d'aquest mateix dimarts el calendari serà a la Fira Internacional de Turisme de Madrid FITUR, i la setmana que ve es donarà a conèixer a la cimera gastronòmica internacional Madrid Fusión, amb l’objectiu de seguir treballant en la desestacionalització del turisme. «Aquesta eina de promoció ens permet acostar-nos als diferents públics i entrar a les cases perquè ens tinguin ben presents durant tot l’any», ha afirmat la regidora.A continuació, la regidora de Promoció Econòmica, Ana López, ha destacat la col·laboració entre el sector públic i el sector privat per portar a terme les jornades, que promocionen l’excel·lència de l’oferta gastronòmica des d’un punt de vista integral, incloent el sector primari i el sector de serveis.En aquest sentit, el representant de l’AEHC ha parlat de la qualitat dels productes de temporada, autòctons i de quilòmetre zero, que posen en valor les diferents jornades, i del talent dels cuiners de Cambrils. «Ho tenim tot de cara: productes del mar i de la terra que donen molt de joc i restaurants d’alt nivell», ha assegurat Pérez, que ha recordat que Cambrils és la capital gastronòmica de la Costa Daurada i compta amb una oferta molt singular de producte de proximitat.Aquest és el quart any que s’edita el calendari de les jornades, organitzades per l’Ajuntament conjuntament amb l’Associació d’Empresaris de l’Hoteleria de Cambrils (AEHC), la Confraria i la Cooperativa Agrícola de Cambrils.