Els funcionaris convoquen un acte de protesta a Mas Enric el dia 25

Denuncien la manca de personal, la gestió del gerent i un cessament

Actualitzada 17/01/2017 a les 09:07

Tres sindicats que representen als funcionaris del Centre Penitenciari de Mas Enric, al Catllar, han convocat una concentració de protesta a un dels accessos de la nova presó el pròxim 25 de gener. Els funcionaris llegiran un manifest on recullen algunes de les deficiències que presenta el Centre Penitenciari tarragoní i que ja van fent públiques des de fa mesos. Per una banda, una de les principals reivindicacions que faran pública els sindicats és la manca de personal que, com han assegurat reiteradament, posa en perill la integritat dels mateixos funcionaris que treballen a l’interior del Centre Penitenciari. Tanmateix, els funcionaris denunciaran la que ells consideren una «mala gestió» dels recursos humans de la presó per part de l’actual gerent. Protestaran també per la «il·legalitat» del departament de Joves, una situació que, segons els sindicats, fa que els joves reclusos hagin de conviure amb els presos adults. Aquesta situació, tal com ja va avançar Diari Més, fa que, en moltes ocasions, posi en una situació difícil als presos que estan pendents de poder obtenir el permís o que ja en gaudeixen. Els funcionaris asseguren que els joves extorsionen els adults, els quals han de cedir a les demandes per por a provocar una baralla. Finalment, els funcionaris de Mas Enric, protestaran també pel cessament en l’encàrrec de funcions d’un dels seus delegats sindicals. L’acte de protesta, convocat a l’accés K, té el suport dels sindicats CSIF, IAC i de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO.