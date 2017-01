Denuncien la «perillositat» de les noves vorades als aparcaments

Impulsen un Change.org ja que, afirmen, han provocat 25 accidents

Actualitzada 16/01/2017 a les 21:02

Una cunitenca ha impulsat un Change.org, la recollida de signatures contra les noves vorades que s’han instal·lat a la zona d’aparcament de l’avinguda Barcelona de Cunit. La iniciativa, que denuncia la perillositat d’aquestes vorades, ha aconseguit recollir 317 firmes que donen suport a la petició de retirar-les.



Segons denuncia Aurora Garcia, més de 25 ciutadans han caigut per culpa d’aquestes peces que s’han col·locat a terra per marcar les places d’aparcament i que no són visibles. Els grups de l’oposició de Cunit –C’s, PSC i PP– s’han unit a la denúncia i demanen també la retirada d’aquestes vorades que l’Ajuntament va instal·lar el passat 17 de novembre. «Algunes de les moltes caigudes que s’han produït han precisat intervenció quirúrgica per trencaments, fissures, esquinços, pèrdua de dents...», diu l’oposició a través d’un comunicat. De la mateixa manera, la dona que ha impulsat el Change.org assegura que el passat 7 de gener, la seva mare –una dona de 78 anys– va caure per culpa d’aquests elements i van haver de posar-li cinc punts de sutura. Assegura que la caiguda li va provocar contusions múltiples al nas i als genolls. Per aquest accident i pels que, segons afirmen, s’han produït a les noves zones d’aparcament, demanen a l’Ajuntament de Cunit que treguin aquestes vorades de l’avinguda Barcelona.