Actualitzada 17/01/2017 a les 21:03

L'Audiència de Tarragona ha anul·lat l'obertura del procediment abreujat que posava fi a la instrucció de la peça dos del Cas Torredembarra, que fa referència a concursos presumptament arreglats, per falta de motivació, i el jutjat número 1 del Vendrell haurà de dictar un nou acte. El motiu, segons l'acte, és per «imprecisió».



L'instructor investigava en aquesta peça disset persones relacionades amb els concursos per accedir a diverses places d'empleats públics al consistori de Torredembarra. «El grau de genericitat és tan manifest que impedeix des de tots els punts de vista apreciar amb certa i mínima claredat quins conductes s'imputen als inculpats dins del context dels tres processos selectius indicats», assenyala ara l'Audiència de Tarragona.



L'Audiència considera que el «desordre expositiu», la «molt deficient estructura argumentativa» i la «foscor», «dificulten sense cap mena de dubte el control per aquest òrgan d'apel·lació». L'instructor, segons l'acte, «omet qualsevol mena de referència als tipus penals objecte d'imputació en concret». «Es parla d'obtenció fraudulenta de les places», de «sospites de nomenaments arbitraris basades en impressions de testimonis» però «sense la suficient precisió per determinar l'objecte penal» i «facilitar l'acusació contra una determinada persona que satisfaci mínims estàndards de qualitat informativa i normativa».



La sala assenyala que la «gravetat presumpta i la complexitat dels fets justiciables» dirigits contra disset persones no pot despatxar-se en «una mena de fórmula conformada amb fragments fàctics desordenats i imprecisos». «La imprecisió és tal -abunda l'Audiència- que impedeix fins i tot defensar-se del propi acte que es recorre i que ha dificultat també el dictat d'aquesta resolució».



Per tot això, la sala dicta que la nul·litat «és l'única solució per garantir l'adequat dret de defensa» i «la pròpia equitat del procés». El cas Torredembarra va esclatar al juny del 2014, amb la detenció de pràcticament tot l'equip de govern municipal, després de la denúncia de l'exregidora d'ERC Montse Gassull. Al llarg d'aquest temps, el jutge ha obert nou peces separades per aquest cas de presumpta corrupció, que esquitxa l'antiga CiU per presumptes comissions a canvi d'obra pública.