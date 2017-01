Accident laboral mortal a Valls

Un home de 65 anys mor en caure de sis metres d'altura en una obra quan s'ha ensorrat una taulada de fibrociment

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 13:30

Una persona que estava treballant en unes obres al carrer Candela de Valls ha mort aquest matí, poc abans de les 11 h com a conseqüència d'una caiguda des d'una altura de sis metres. Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra l'accident s'ha produït després d'enfonsar-se una teulada de fibrociment (material conegut també pel nom comercial d'Uralita) per la qual caminava el treballador.



El mort és un veí de Valls, de 65 anys, que ha estat atès després de l'accident per unitats del Servei d'emergències Mèdiques sense que finalment hagin pogut fer res per mantenir-lo amb vida.



Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d’Empresa i Coneixement, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.