Vuit càmpings de Tarragona premiats com els millors d'Europa

El càmping Playa Montroig ha estat l'únic establiment espanyol que ha rebut un reconeixement especial per ser un 5 estrelles

Actualitzada 16/01/2017 a les 18:38

Vuit dels establiments de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Càmpings Tarragona, han estat premiats amb les majors distincions del sector campista europeu que reconeixen els millors càmpings de tot Europa, en funció de la valoració dels organitzadors.



Aquests premis s'han lliurat en les gales celebrades en el marc de la Fira Vakantiebeurs que s'ha dut a terme a la ciutat holandesa d'Utrecht i a la Fira CMT d’Stuttgart, Alemanya. En aquest lliurament es concedeixen dos premis a diferents càmpings, per una banda els ANWB Erkende TopCampings d'Espanya 2017 han guardonat a vuit càmpings de la Costa Daurada: Càmping El Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant, el Càmping Els Prats, el Càmping Playa Montroig i el Càmping La Torre del Sol de Miami Platja, el Càmping Sangulí de Salou, el Càmping Tamarit Park, i finalemnt el Càmping Stel i el Park Playa Barà de Roda de Barà.



El Càmping La Torre del Sol de Miami Platja ha estat un dels finalistes nominats en la Categoria de Càmping més bonic per a famílies amb nens fins a 12 anys que atorga l’ANWB dins del certamen CAMPING VAN HET JAAR 2017 que escullen els usuaris després d'una selecció dels millors 40 càmpings de l'any per part d'un jurat especialitzat.



D'altra banda, a la Fira CMT d’Stuttgart, l'ADAC, l'homònima de l’ANWB a Alemanya, ha atorgat l'ADAC Superplatz d'Espanya 2017 a diferents càmpings que han estat classificats i catalogats amb 5 estrelles, la màxima puntuació de l'ADAC. Els premiats de la Costa Daurada han estat Càmping El Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant, el Càmping Els Prats el Càmping Playa Montroig i el Càmping La Torre del Sol de Miami Platja, el Càmping Sangulí de Salou i el Càmping Tamarit Park.



A títol individual, el Càmping Playa Montroig ha estat l'únic establiment espanyol, i només amb 8 més de tot Europa, que ha rebut un reconeixement especial per ser un càmping de 5 estrelles Superplatz, la màxima categoria de l'ADAC, des del seu inici l’any 1995.



Aquests reconeixements consoliden la completa oferta campista de la província de Tarragona i la posicionen com a referent europeu únic al sud d'Europa.