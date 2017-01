Vila-seca acull aquest dimarts una nova edició dels Tres Tombs

Es farà novament la tradicional benedicció dels animals

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 17:07

Aquest dimarts, dia del patró Sant Antoni, tindrà lloc a Vila-seca una nova edició dels Tres Tombs en els quals hi participaran una trentena de cavalls amb genet i 25 carruatges. El recorregut s'iniciarà a l’avinguda de la Generalitat a partir de les 11.30 h. Des d’allà,seguiran pel carrer de la Riera, avinguda de Ramon d’Olzina, avinguda de Francesc Macià i carrer de la Font.



Des de les 12.30 fins a les 13.00 h, les mascotes i altres animals domèstics que vulguin ser beneïts, es podran concentrar al carrer de Sant Antoni, cantonada amb el carrer de la Font, per passar durant la tornada per davant de la comitiva dels Tres Tombs i accedir a la plaça de l’Església, on es realitzarà la benedicció dels animals.



Durant la tarda, a partir de les 18 hores tindrà lloc a l’envelat la Gran Gala de Dansa presentada pel Mag Vidi. Hi participaran les escoles de dansa África Aguilar, M. Begoña Ramos, Bailarte, Camí de Mar de l’Associació de Veïns La Formiga , el Grup Folklòric Virgen del Rocío i l’actuació extraordinària del CGR Costa Daurada.