TripAdvisor escull la Ruta del Cister com una de les millors de tot l'Estat

La destaca entre un total d'onze propostes més per realitzar aquest hivern

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 17:10

El portal de TripAdvisor Niumba.com ha situat La Ruta del Cister entre les millors propostes temàtiques de l’Estat Espanyol per visitar aquest hivern. Segons publica el portal, el fred no és excusa per sortir de casa, partir de la visita als monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona, i en un radi de 80 quilòmetres, tenir moltes propostes per visitar en família, amb la parella o amb els amics, ja sigui caminant o en bicicleta pels més esportistes, en cotxe, o en moto.



La Ruta del Cister, ubicada a les comarques de l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, enllaç entre els monestirs cistercencs de Santes Creus, Poblet i Vallbona, és un territori que ofereix un patrimoni cultural, històric, arquitectònic, monumental i natural, ric i variat més enllà dels monestirs. Una mostra d'això són els seus museus i espais visitables, les visites guiades, les festes, la gastronomia, els artesans, les activitats de turisme actiu, l'enoturisme, la xarxa de senders i camins senyalitzats, allotjaments, restaurants, etc. Niumba.com ha tingut en compte tota aquesta oferta cultural per tal de proposar la ruta com a activitat per aquest hivern entre onze propostes més de la resta de l'Estat.



Les altres rutes que el portal destaca són la Ruta de los Castillos y las Batallas, a Jaén; el Canal de Castilla, a Valladolid; els Caminos de Sefarad; el Camino de la Lengua Castellana; la Ruta de los Nazaríes, a Jaén i a Granada; la Ruta Sorolla, a València; la Ruta Real, a Navarra; la Ruta Vía de la Plata; la Ruta de Washington Irving; la Ruta Castillos del Vinalopó, a Alacant; i la Ruta del Temple, a Osca.