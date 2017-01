Mor l'escultor vallenc Joan Serafini

Serafini va formar part del grup artístic Un Nus, màxim exponent de l'art a Valls durant la transició democràtica

M'arriba la trista notícia de la mort de l'escultor vallenc Joan Serafini. La seva empremta perdurarà per sempre a la ciutat de Valls. DEP pic.twitter.com/Kr6aHbYRBt — Albert Batet (@albertbatet) 16 de gener de 2017

L'escultor vallenc Joan Serafini ha mort aquest dilluns, 16 de gener, als 85 anys. Serafini va néixer a la capital de la comarca de l'Alt Camp l'any 1931, i la Generalitat li va atorgar el diploma de 'Mestre Artesà Escultor' l'any 2010, després de dècades dedicat a aquest art. L'artista vallenc va ser un adepte de l'estil figuratiu, i va aprofundir en l'escultura cine-genètica. Usava diversos materials per a les seves escultures, tals com la fusta o el bronze, entre d'altres.Serafini va formar part del grup artístic Un Nus, nascut l'any 1971 per Joan Cunillera, de Vila-rodona, i pels vallencs Pere Queralt, M. Teresa Sanromà i Jaume Solé, a més del propi Joan Serafini. Aquest grup, esdevingut el més important a nivell artístic durant la transició democràtica a Valls, tenia el propòsit d'adoptar una pràctica artística afí als moviments contemporanis, i va estar actiu fins l'any 1984. La principal estratègia va ser la dinàmica de grup, la recerca d’informació i la voluntat de traspassar l’àmbit local.