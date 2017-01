Els dos regidors, ara al govern municipal, formalitzaran la seva marxa del consistori a final de mes

Actualitzada 16/01/2017 a les 18:08

La regidora d’Ensenyament i Polítiques Actives d’Ocupació, la republicana Montse Masdeu, i el regidor d’Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics, Alfredo Clua abandonen el govern de Cambrils per diferents motius. Alfredo Clua renuncia a l’acta de regidor per «motius laborals», segons ha confirmat a Diari Més, mentre que Montse Masdeu, ho fa per «motius personals», segons ha declarat a RevistaCambrils. La seva renúncia s’aprovarà en el ple del pròxim 31 de gener. Mentrestant, Alfredo Clua –qui treballa a la indústria química– ha explicat que «m’autoexigeixo més presència a l’empresa, no és que ningú m’hagi imposat res». Assegura que el seu pas pel consistori cambrilenc i, en concret, pel govern de la ciutat «ha estat una experiència molt positiva i estic encantat d’haver treballat al sector públic; haig de fer una bona valoració sobretot perquè la gent ha confiat en mi». Aldredo Clua serà substituït per Josep M. Vallès, qui ja va fer d’edil en dos mandats, del 1987 al 1991 i de 1991 al 1995. En ambdós va ser el cap de llista i va exercir el càrrec públic primer a l’oposició i després al govern. D’altra banda, segons les declaracions que Masdeu ha fet a RevistaCambrils, l’edil renuncia a l’acta de regidora perquè «potser no encaixo massa en la política municipal per la meva manera de fer». Afirma que continuarà a l’executiva local d’ERC. El lloc de Masdeu l’ocuparà el número 5 de la llista, Alejandro Garcia, d’ERC-Avancem.