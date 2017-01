Millo acusa l'alcalde de Torredembarra d'«ofendre» la senyera i li reclama que la posi al costat de l'espanyola

El delegat del govern diu que s’està «incomplint» la llei de banderes i ha instat a «rectificar»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha acusat l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, d’estar «ofenent» la senyera per situar-la per sota de l’espanyola i li ha reclamat que la col·loqui al costat d'aquesta com indica la llei de banderes. Millo ha dit que el batlle està «incomplint» aquesta normativa i per això l’ha instat a «rectificar i mostrar el respecte corresponent a la senyera». Millo ha criticat així la decisió personal de Rovira de penjar la senyera sota la bandera espanyola per reivindicar la llibertat del poble català i com a símbol de rebuig a la «submissió», agafant com a inspiració l’època de les batalles navals, tal i com ell va explicar.



L’alcade va retirar el passat 4 de gener l’estelada de l’Ajuntament i hi va col·locar una bandera espanyola acatant així la sentència judicial del jutjat contenció número 1 de Tarragona arran d’un contenciós interposat per la Delegació del govern espanyol a Catalunya. Rovira va penjar personalment la bandera espanyola i va decidir penjar l’estelada per sota.



Davant d’aquesta actuació, Millo ha criticat l’actuació del batlle i ha dit que la senyera «ha d’estar al lloc que li correspon segons la llei» i ha afegit que aquest «no és a sota sinó al costat» de l’espanyola. «Ho hauria de saber i corregir. No em sembla correcte que sigui un alcalde qui estigui ofenent la senyera catalana», ha declarat.