Més de 360 persones participen en la II cursa Crema Torrons contra la leucèmia

L'esdeveniment esportiu s'ha completat amb una festa solidària

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 11:01

Fer baixar els àpats de Nadal i recaptar fons per lluitar contra la leucèmia ha estat l’objectiu de la segona edició de la cursa Crema Torrons de Miami Platja, que ha tingut lloc aquest diumenge 15 de gener. En total hi han participat més de 360 persones , 290 corredors entre les curses de 10 i 5 quilòmetres i 71 infants que han pres part de la cursa infantil. Aquesta segona edició de la Crema Torrons supera en participació l'edició del 2016 que va registrar 200 participants.



Els primers premis de la segona edició de la cursa se’ls han endut els corredors José Manuel Veieto, Oscar Martínez, Meritxell Bonet i Isabel Jiménez. Enguany la cursa ha conservat el recorregut al costat del mar, 5 quilòmetres plans amb una única pujada de 12 metres de desnivell.



La cursa es va completar amb una festa solidària en què s’han realitzat activitats pels més petits, una classe de zumba solidària, un esmorzar i un sorteig solidari, a més d’haver-hi un espai on els assistents han pogut donar sang. En aquesta festa solidària s’han recaptat gairebé 1.000 euros que es destinaran a la investigació de la Leucèmia de la Fundació Josep Carreras.



L'Ajuntament de Mont-Roig del Camp i la Secció de Muntanya de l'Agrupació Cultural de Vila-seca, organitzadors de la cursa que han comptat amb la producció tècnica de Naturetime, valoren molt positivament la cursa i esperen que la tercera edició acabi de consolidar l'esdeveniment al municipi.