La Pobla es prepara per gaudir la Festa Major d'hivern

Manel, Quim Masferrer i el ja consolidat festival de màgia 'Abraca Pobla!' són els actes estrella del programa

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 20:25

Els habitants de La Pobla es disposen a gaudir, a partir d’aquest proper divendres i fins el 5 de febrer, la celebració de la seva Festa Major d’hivern. Fins a 30 actes configuren el programa en honor a la patrona del municipi, la Mare de Déu del Lledó.



Entre els actes previstos hi destaquen les actuacions dels mediàtics Quim Masferrer (Teatre de Guerrilla, El Foraster) i el quartet musical Manel. El primer arribarà a La Pobla aquest proper dissabte al vespre, quan delectarà al públic pobletà amb el monòleg 'Temps'. Durant el mateix exposarà la llibertat, la tristesa, la ironia, els comiats, els records i els pensaments d’algú que acaba de conèixer que només li queden 90 minuts de vida. Per la seva banda, els barcelonins Manel oferiran les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que tindrà lloc el dissabte, 28 de gener, al Casal Cultural pobletà. A més, la presència de cares televisives es veurà completada amb el ja tradicional festival de màgia 'Abraca Pobla!' que enguany tornarà a oferir dues sessions: el dissabte 21 de gener, amb la gala de màgia familiar; i l’endemà diumenge, quan la gran gala internacional portarà fins a La Pobla la televisiva Inés la Maga, junt amb G. Alexander Marin Magic Company, Adrián Soler & Andrea i Mag Gerard.



D’altra banda, tampoc no hi faltaran les activitats festives més arrelades i tradicionals, com són el parc d’inflables i circuit de motor i el vermut solidari el 22 de gener; la visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó, la cercavila i els versots el 28 de gener; la 8a Trobada de vehicles clàssics, la 10a Trobada d’intercanvi de plaques de cava i el concert de Festa Major el 29 de gener; la solemne missa del Lledó, la cercavila i el vermut popular, la solemne processó i l’espectacle pirotècnic el 2 de febrer; o el correfoc infantil i el 4t Campionat multiesportiu del Lledó el 4 de febrer.



Aquestes activitats compartiran protagonisme en el programa de festes amb altres propostes innovadores, com són el sopar de germanor amenitzat per l’Orquestra Girasol el 21 de gener, la timbalada a càrrec del ball de diables del municipi el 29 de gener, o les noves propostes esportives que tindran lloc el 5 de febrer, amb el Campionat de bàsquet 3x3 i el Campionat de pàdel.



Així mateix, el 4 de febrer tindrà lloc la inauguració de la nova Avinguda de la Química, les obres de la qual van finalitzar ara fa unes setmanes i que han permès millorar la connexió entre el nucli urbà del municipi i la veïna indústria del polígon nord. Tot això i altres sorpreses configuren una Festa Major d’hivern a La Pobla de Mafumet que els habitants del municipi gaudiran de valent i que, novament, serviran per a que grans i petits comparteixen estones de lleure amb propostes de qualitat i per a tots els públics.