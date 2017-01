Hisenda ens controla amb drons

Amb aquest mètode, Hisenda va descobrir l'any passat 1,7 milions d'immobles irregulars

Actualitzada 16/01/2017 a les 19:10

A Tarragona s'investigaràn 47 municipis:

Aiguamúrcia

Albinyana

L’Aldea

Aldover

Altafulla

L’Ampolla

Banyeres del Penedés

Bellmunt del Priorat

Bellvei

Les Borges del Camp

Cabacés

Cambrils

Conesa

Cunit

L’Espluga de Francolí

La Fatarella

La Figuera

Figuerola del Camp

Godall

Els Guiamets

Margalef

Marçà

Mas de Barberans

Maspujols

El Masroig

Montbrió del Camp

Montferri

Nulles

Pira

La Pobla de Massaluca

Pontils

Porrera

Querol

Riudecanyes

Rocafort de Queralt

Rodonyà

Salomó

Salou

Savallà del Comtat

Tivenys

Ulldecona

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Vila-rodona

Vila-seca

La Vilella Baixa

Vimbodí i Poblet

Vinyols i els Arcs.

Desde principis d'any el Ministeri d'Hisenda rastreja centenars de municipis amb l'objectiu de trobar habitatges irregulars i construccions sense declarar. Per això, la Direcció general del Cadastre investigarà un total d'1.272 municipis, segons es recull en una resolució publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Els treballs es desenvoluparàn fins al proper 30 de novembre. En el cas de trobar irregularitats, s'incrementarà la quota a pagar d'impostos, com el de Béns Immobles (IBI), així com taxes o llicències o el d'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, és a dir, la que es coneix com a plusvàlua municipal.El procediment de regularització cadastral té com a finalitat la incorporació al Cadastre Immobiliari dels béns immobles urbans i rústics amb construcció, així com les alteracions de les seves característiques, en supòsits d'incompliment de l'obligació de declarar de forma completa i correcta les circumstàncies determinants d'un alta o modificació cadastral.L'inici del procediment, que és d'ofici, es comunica als interessats perquè puguin realitzar les al·legacions que estimin oportunes. Aquest mecanisme es va aprobar l'any 2012 i porta en funcionament des de l'any 2013. De 50 províncies que hi ha a Espanya, s'investigaran 46, ja que les tres províncies del País Basc i Navarra no s'inclouen. Tampoc estan a la llista les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.