El Cós de Sant Antoni reviu l'emoció de les curses de cavalls a Vila-seca

Dunnaby, Magnum Barelière i Imposant, són els tres cavalls guanyadors en els tres premis disputats

Actualitzada 15/01/2017 a les 20:32

El Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca revivia ahir l’emoció de les curses de cavall amb la celebració del tradicional Cós de Sant Antoni. Apostes, paradetes per obrir la gana i, sobretot, un ambient festiu, van desafiar el fred per gaudir de les curses que, com cada any, se celebren en el marc de la Festa Major d’Hivern de Vila-seca. Al llarg del matí es van disputar tres curses de galop de pura sang: el premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, el Premi Ajuntament de Vila-seca i el Premi Torre d’en Dolça.



Imposant, de Portugal, muntat pel genet E.Revolté, de la quadra Mid West, va ser el guanyador del premi Patronat Municipal de Turisme. Pierrefiteou, de la quadra Samalassa i muntat per R. Ramos, va quedar segon, tot guanyat el trofeu que atorga la Cooperativa Agrícola. El trofeu de la Societat Las Vegas va ser per Stormy, de la quadra Eva, que va muntar A. J. Graterol.

Magnum Barelière, de la quadra Hasras de la Babelière, Path of Hope, de l’Ombra, i Ley de Leyes, de la quadra El Sable, van quedar en primer, segon i tercer lloc, respectivament, en la cursa del Gran Premi Ajuntament de Vila-seca.



Finalment, el genet Efrain Arguinzones, que muntava a Dunnaby –de la quadra Fina– va pujar al primer lloc del podi de la cursa Premi Torre d’en Dolça.



El segon premi, el trofeu Societat El Fènix, va ser per Ivan Borrego, que representava a la quadra Costa La Vall, amb el cavall Cinnamon Crecent, de França.



El trofeu Societat Ateneu Pi i Maragall, pel tercer lloc del podi, va anar a parar a la quadra Calejana gràcies a la victòria del genet Raul Ramos que va disputar la cursa amb el pura sang anglès Kuai.