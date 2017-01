Crida de voluntaris per a la Gran Festa de la Calçotada de Valls

Les persones que vulguin fer de voluntaris poden apuntar-se a les oficines de la Cambra de Comerç de Valls

La Comissió Organitzadora de La Gran Festa de la Calçotada de Valls, fa una crida als ciutadans que vulguin col·laborar en l’organització de La Gran Festa de la Calçotada el proper diumenge, dia 29 de gener, al matí.



Es tracta, segons informen des de l'organització, de la col·laboració, d’unes hores el diumenge 29 de gener al matí, en el desenvolupament de les diverses activitats que es duran a terme per tal de fer possible una de les grans festes de la capital de l'Alt Camp.



Les persones que vulguin oferir-se com a voluntaris, que poden ser de qualsevol edat, poden manifestar-ho a les oficines de la Cambra de Comerç, al carrer Jacint Verdaguer, 1, o a través del telèfon 977 600 909.