Ajornen la declaració judicial de l'exdirector general de la Cooperativa de Cambrils

Josep Maria Siuró haurà de comparèixer divendres al jutjat d’instrucció número 3 de Reus

Actualitzada 16/01/2017 a les 13:59

El jutjat d’instrucció número 3 de Reus ha ajornat fins divendres la declaració de l’exdirector general de la Cooperativa de Cambrils, Josep Maria Siuró, un dels denunciats per la fallida de la secció de crèdit. Siuró ha acudit a primera hora d’aquest dilluns als jutjats, però el jutge titular no ha pogut prendre-li declaració per motius personals. Tot i que inicialment s’havia tornat a citar els lletrats cap al migdia, finalment el jutge substitut ha acordat la suspensió perquè tenia altres vistes programades durant la jornada. Fonts jurídiques han indicat que aquesta era la cinquena citació de Siuró, que fins ara no havia comparegut als jutjats per declarar en qualitat d’investigat. Està previst que, finalment, divendres l’exdirector general de l’entitat respongui a les preguntes del jutge i de la seva advocada.



El cas està obert a partir de la denúncia feta per un grup d'onze afectats que s'han querellat contra els antics gestors de l'entitat, i que se suma a una altra querella de sis afectats més. Els dos primers investigats van declarar dimarts passat. Agustí Massagué i Jaume Solana van manifestar que no formaven part de la intervenció de comptes de la cooperativa i el seu advocat es va mostrar confiat que el magistrat acordarà el sobreseïment de la investigació dels seus clients.



Els altres investigats són el director gerent, Xavier Mas; el president del consell rector, Jaume Baiges; interventors de comptes, el secretari i el tresorer. Està previst que tots ells declarin entre els dies 30 de gener i 7 de febrer.



La fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa de Cambrils va esclatar a finals del 2015 tancant per sorpresa amb un dèficit de 9,5 milions d'euros i afectant 1.500 dipositaris. Els socis van acceptar un pla de refinançament per evitar el preconcurs de creditors. Un 46% dels dipòsits els van poder recuperar el passat estiu i la resta ho aniran cobrant al llarg de quinze anys.