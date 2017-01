Un home que passejava el gos troba noves restes òssies a la Pineda

Segons el conseller Jordi Jané, les ha trobat un veí de Vila-seca

Actualitzada 15/01/2017 a les 17:30

Un veí de Vila-seca ha trobat aquest diumenge al matí noves restes òssies humanes a la platja de la Pineda. Segons el conseller d’Interior de la Generalitat, Jordi Jané, la troballa s’hauria produït de forma casual, mentre l’home es trobava passejant el gos a la platja de la Pineda.



Els nous fragments d’un esquelet, probablement humà, se sumen als que es van trobar a finals de desembre i de la passada setmana i han fet que els Mossos d’Esquadra obrin una investigació per esclarir a qui pertanyen. De fet, està previst, que la unitat subaquàtica realitzi noves immersions aquesta setmana, segons ha confirmat Jordi Jané.



Segons el conseller, l’home de Vila-seca ha trobat quatre nous fragments. Els trossos d’ossos es van començar a trobar el passat 24 de desembre. Un grup de persones que passejaven per la platja de la Pineda van ser els que van trobar un fèmur, un os d’origen humà que va posar en alerta als cossos policials. Posteriorment, s’han trobat també fragment que pertanyen a un crani i, finalment, el fragment que podria ser una vèrtebra. Les troballes a la platja de la Pineda han fet que, el passat divendres, diverses unitats, però també el servei de neteja del municipi fessin un ampli operatiu de recerca en la sorra de la Pineda. Es baralla la possibilitat que els ossos trobats, que el mar ha arrossegat fins a la sorra pertanyin a persones diferents. Tot i que, en principi, els óssos haurien arribat a la sorra per la força de l’aigua i les onades, convé recordar que la platja de la Pineda rep, cada any, tones de sorra provinents d’altres indrets. Els treballs de reposició de la sorra es duen a terme per contrarestar la pèrdua que provoquen les moltes llevantades que poden produir-se en un sol any. L’any 2015, per exemple, la sorra provenia del Port de Torredembarra.