Mor en un incendi a casa seva a la Selva del Camp

L'immoble s'ha cremat completament aquesta matinada

Redacció

Actualitzada 15/01/2017 a les 12:24

Un home de 49 anys ha perdut la vida aquesta matinada en un incendi a casa seva a la Selva del Camp. Un altre home, de 64 anys, ha estat a temps d'abandonar l'immoble.



L'incendi s'ha produït aquesta matinada en el número 17 del Raval de Sant Pau. Els Bombers han rebut l'avís a les 1.32 hores, però no han pogut fer res per evitar que l'immoble es cremés completament.



L'home que s'ha salvat ha pogut ser atès pel SEM, i també han treballat en l'extinció del foc set dotacions dels Bombers, que l'han donat per controlat a les 1.55 hores. També hi han treballat cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra.