Les curses de cavalls, protagonistes a Vila-seca

Es tracta d’una de les cites més esperades de la Festa Major d’hivern

Redacció

Actualitzada 15/01/2017 a les 17:58

La Festa Major de Sant Antoni a Vila-seca ha gaudit d’un dels actes principals d’aquestes festes d’hivern. Es tracte de les curses de cavalls, una cita tradicional que es disputa al Circuit Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça.



Aquestes curses s’inclouen en el Tradicional Cós de Sant Antoni, que un gran nombre de veïns de Vila-seca han pogut gaudir des de les 12 del matí. Durant tota la jornada el protagonisme s’ha centrat a l’arena, on la velocitat dels cavalls i la destresa dels genets ha deixat bocabadats als assistents.



A la cita no hi han faltat les autoritats locals i de les poblacions veïnes. A més, també hi ha acudit Jordi Jané, conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya.