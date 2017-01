Els cavalls i els carruatges omplen els carrers de Valls

La festivitat de Sant Antoni Abad permet gaudir d’uns dels Tres Tombs més importants de Catalunya

Gerard Faiges

Actualitzada 15/01/2017 a les 14:24

Els Tres Tombs més matiners de Catalunya s’han celebrat aquest diumenge a Valls, una de les localitats on és més coneguda aquesta festivitat. De fet, els Tres Tombs vallencs estan declarats Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.



La 38ª edició ha comptat amb prop de 300 participants que han vingut amb els seus cavalls i carruatges des de diversos punts de la geografia catalana. Centenars de veïns de Valls i de les poblacions properes han omplert els carrers de la capital de l’Alt Camp per gaudir d’una festa única i molt familiar, ja que molts nens han pogut veure de prop cavalls, rucs i ponis.



La Plaça del Portal Nou, punt d’arribada i sortida del segon i tercer tomb, s’ha convertit en el punt de trobada de la gran majoria del públic. Un altre dels indrets vallencs que apleguen més veïns és la Plaça del Blat, ja que en el tercer tomb els cavalls i carruatges han de passar pels estrets carrers i fer els girs de carrers emblemàtics de Valls com el carrer Major o les places Carnisseria i Garrofes.