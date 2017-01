Poden participar totes les persones més grans de 16 anys empadronades al municipi

Els veïns de Vila-seca comencen a votar aquest dissabte quines de les 47 propostes presentades volen que siguin incloses al pressupost participatiu del municipi del 2017, de 300.000 euros. En total, estan cridades a participar 18.368 persones, és a dir, tots els majors de 16 anys empadronats al municipi. El procés, que es va iniciar a finals de setembre amb el lema 'Una porta oberta a les teves idees', ha rebut 839 propostes dels ciutadans de Vila-seca que han estat estudiades per la comissió de personal tècnic municipal, que ha acabat validant-ne 47, segons els criteris de la guia de participació. La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Campallo, ha explicat a l'ACN que les propostes a votar són majoritàriament «de caràcter urbanístic i de petites inversions -incloure jocs infantils als parcs, millorar parcs canins, posar més mobiliari urbà o ampliar quilòmetres de carril bici».



La votació popular té lloc aquest dissabte als tres nuclis de població en horari de 9 del matí a 8 del vespre i a Vila-seca hi haurà una segona jornada de votació dilluns vinent. A la Plana, la votació es podrà realitzar al Centre Cívic i Cultural ubicat al carrer d'Almeria, a la Pineda la gent podrà dipositar les seves propostes al Centre Cívic i Cultural ubicat al carrer d'Alfredo Kraus i, a Vila-seca, al Centre Municipal de Formació i Ocupació Antic Hospital. Per tal de participar només cal presentar el DNI i dipositar el formulari de votació emplenat a l'urna corresponent.



De les 47 propostes, cinc són d'abast general, 24 són específiques del nucli de Vila-seca, 10 de la Pineda i vuit per la Plana. Cada persona només podrà votar un màxim de cinc propostes del total del llistat. Les propostes escollides, a executar amb càrrec al pressupost municipal d'inversions del 2017, se seleccionaran d'acord amb el nombre de vots obtinguts i als límits econòmics establerts. En qualsevol cas, es realitzarà una combinació de propostes que garanteixi com a mínim la selecció d'una proposta per a cadascun dels tres nuclis del municipi.



Per Campallo, caldrà «fer un encaix» entre les propostes més votades de cada nucli «per intentar fer una composició i arribar als 300.000 euros». «Segurament serà molt difícil que les dues primeres de cada nucli, o la primera, arribin just exacte als 300.000 euros», ha explicat la regidora, que ha dit que el consistori espera una bona participació i que han vist, sobretot a la gent jove, molt interessada i «amb ganes de poder votar». Segons ha explicat Campallo, l'escrutini no es farà fins dimecres i la previsió és que se sàpiga quines propostes escollides tiren endavant entre les dues primeres setmanes de febrer.