Primera jornada de votacions del pressupost participatiu a Vila-seca

Els resultats es faran públics la primera setmana de febrer

Redacció

Actualitzada 14/01/2017 a les 22:25

Aquest dissabte s’ha celebrat a Vila-seca la primera jornada de votacions del pressupost participatiu. La votació popular s’ha dut a terme als tres nuclis de població: la Pineda, la Plana i Vila-seca. Allà els ciutadans han pogut escollir un màxim de cinc propostes per invertir 300.000 euros del pressupost municipal.



El cens de votants del pressupost participatiu és de 18.000 persones, i hi poden participar tots els censats al municipi que tinguin 16 anys o més. Durant tot el dia un bon nombre de persones s’han acostat als centres cívics de la Pineda i la Plana, així com al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital” de Vila-seca per emetre el seu vot.



A Vila-seca hi haurà una segona jornada de votació el pròxim dilluns dia 16, i els resultats es faran públics la setmana del 6 al 10 de febrer.