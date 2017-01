La cursa més esbojarrada

Pallassos i pallasses han ocupat el centre de Vila-seca

Redacció

Actualitzada 14/01/2017 a les 23:28

Aquest dissabte s’ha celebrat a Vila-seca la VII Cursa de Pallassos i Pallasses ‘Joan Busquets’. Es tracta d’una cursa esbojarrada pels carrers del centre, en la qual els participants han d’anar disfressats de pallassos i seguir una ‘llebre’ que fa de cap de cursa i que cada dos per tres perd l’orientació.



Així, els corredors, que sempre han d’anar per darrere de la ‘llebre’, han hagut de canviar de direcció, caminar d’esquena o superar una pluja de confeti. Una estona abans de començar la cursa hi ha hagut un taller de maquillatge de pallassos, i en acabat, una festa i una cercavila.