Una dotzena de comerços han participar en el primer Concurs d'Aparadors Nadalencs

Els guanyadors han estat Òptica Gispert i Syrma

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 13:17

La Unió de Botiguers de Constantí, amb el suport de l’Ajuntament, ha organitzat el primer Concurs d’Aparadors Nadalencs de Constantí, que ha comptat amb la participació de dotze establiments. Els guanyadors d’aquest certamen, que valora la decoració dels aparadors comercials durant l’època nadalenca, han estat Òptica Gispert i Syrma. El primer comerç ha estat premiat per ser el més original i artístic, mentre el segon ha estat guardonat per ser el més respectuós amb el medi ambient. Ambdós han rebut un premi de 100 euros.



Per altra banda, el premi de la votació del Jurat popular, que s’atorga al comerç que ha rebut més vots a partir de les butlletes que han omplert els mateixos clients, s’ha concedit a SomSoc Teràpies Alternatives i Dietètica, que també s’emporten 100 euros. Els organitzadors destaquen l’alta participació, ja que s’han obtingut més de 300 butlletes. Entre els participants s’han sortejat cinc xecs regal per valor de 20 euros a bescanviar als establiments que han pres part del concurs.



Els comerços del municipi que han participat en la primera edició del certamen han estat Montes Electrodomèstics, Punt Major, SomSoc Teràpies Alternatives i Dietètica, A2Pasos, Òptica Gispert, Syrma, Estètica 10, Perruqueria Akuari, BCN 10, Veterinari Constantí, El Raconet de la Pina i Ondas.