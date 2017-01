Tot a punt per a les votacions del pressupost participatiu de Vila-seca

Hi poden participar totes les persones de 16 anys o més, i es poden escollir un màxim de cinc propostes del llistat

Aquest dissabte, 14 de gener, es farà la votació popular per escollir les propostes del Pressupost Participatiu Vila-seca 2017.La votació popular tindrà lloc als tres nuclis de població en horari de 9 del matí a 8 del vespre, i a Vila-seca hi haurà una segona jornada de votació el proper dilluns dia 16, en el mateix horari. A la Plana, la votació es podrà realitzar al Centre Cívic i Cultural, ubicat al carrer d’Almeria; a la Pineda la gent podrà dipositar les seves propostes al Centre Cívic i Cultural, ubicat al carrer d’Alfredo Kraus, i a Vila-seca, al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”. Per tal de participar només caldrà presentar el DNI i dipositar el formulari de votació emplenat a l’urna corresponent.La votació és oberta a totes les persones empadronades al municipi que tinguin 16 anys o més, i es podrà votar un màxim de 5 propostes del total del llistat. Cadascú podrà escollir només entre les propostes que afecten al seu nucli, així com aquelles que són de caràcter general, perquè la seva execució beneficia a tot el municipi.Les propostes escollides, a executar amb càrrec al pressupost municipal d’inversions d’aquest any 2017, se seleccionaran en base al nombre de vots obtinguts i als límits econòmics establerts. En qualsevol cas es realitzarà una combinació de propostes que garanteixi com a mínim la selecció d’una proposta per a cadascun dels 3 nuclis de població del municipi: Vila-seca, la Pineda i la Plana. L’import total de les propostes escollides entre tots els tres nuclis no pot superar els 300.000 euros, amb el condicionant afegit que es destinaran uns 100.000 euros a cada nucli.El Pressupost Participatiu de Vila-seca és un procés que es va engegar el passat mes de setembre, quan tots els ciutadans que ho van voler van presentar idees per invertir els 300.000 euros del pressupost municipal del 2017.Durant el mes d’octubre es van realitzar tres sessions de debat als tres nuclis de població, durant els quals els assistents van poder conèixer el llistat complet de propostes presentades pels seus conciutadans, així com valorar-les i debatre sobre la seva conveniència.A continuació els tècnics municipals van assumir la tasca de validació de les propostes, que va consistir en un anàlisi, una a una, per descartar les que no eren viables segons uns criteris establerts. D’aquesta manera s’ha arribat a les 47 propostes que es votaran aquest cap de setmana, de les quals cinc són d’abast general, 24 són específiques per al nucli de Vila-seca, 10 pel de la Pineda i 8 per a la Plana.Els criteris pels quals s’han descartat la resta de propostes es van fer públics durant la presentació del procés, entre els quals hi havia premisses com que totes les idees havien de fer referència a competències municipals, no podien superar els 100.000€, havien de ser concretes i avaluables econòmicament, no havien de fer referència a actuacions de manteniment, que no plantegessin accions d’exclusió social i que fossin d’interès general i de gaudi per a tota la població, no només per a col·lectius específics i determinats.Un cop s’ha tingut la llista final, l’Ajuntament ha enviat a tots els caps de família del municipi una carta explicativa de tot el procés així com la butlleta per poder votar el dissabte 14 (i també dilluns 16 en el cas de Vila-seca).Els resultats de la votació d’aquest cap de setmana es faran públics durant la setmana del 6 al 10 de febrer.El pas final serà la seva incorporació al Pressupost del 2017 de l’Ajuntament de Vila-seca, que tot i que es va aprovar a finals de l’any passat, ja contempla la partida destinada al procés de Pressupostos Participatius.Entre les cinc propostes d’abast general n’hi ha dues pressupostades en 100.00 euros, que són la construcció de més carrils bici a tot el municipi i la instal·lació de pipi-cans o parcs canins. Junt amb aquestes, els ciutadans també han expressat que voldrien horts urbans públics, bancs a les portes de totes les escoles i gronxadors per a mares i nadons als parcs.Pel que fa a la butlleta de Vila-seca, hi ha un bon nombre d’idees que fan referència a la millora dels parcs urbans, bé demanant més gronxadors, més ombra, taules de ping-pong o prohibint-ne l’entrada de gossos. Entre les propostes amb un pressupost més alt hi ha l’ampliació de les voreres del carrer de la Font, la millora del parc de l’Albereda de Folch, a la Formiga i al costat de la Creu Roja, i l’arranjament de la plaça d’Alexandre Fleming, totes tres amb un import de 100.000 euros.Pel que fa al nucli de la Pineda, bona part de les propostes que han resultat seleccionades per a la votació final fan referència a la millora dels carrers, les senyalitzacions i la mobilitat. Altres peticions són una ludoteca infantil, fonts a la sortida del Pavelló Municipal d’Esports i una taula de billar per al Centre Cívic i Cultural.A la Plana les propostes estan encapçalades per la millora i condicionament de l’Esplai de la Gent Gran, per tal de dotar-lo de calefacció, aire condicionat i un elevador o muntacàrregues, entre d’altres coses. Bancs, fonts d’aigua, una xarxa per a la pista de futbol del carrer de la Mare de Déu Adormida i l’arranjament d’un terreny en desús per destinar-lo a ús infantil són altres idees que podran ser escollides aquest dissabte.La intenció de l’Ajuntament és que aquest procés de Pressupost Participatiu tingui continuïtat en el temps, amb la intenció que pugui ser revisat cada any per introduir-hi les millores o modificacions que es derivin de la casuística particular del municipi de Vila-seca. Per aquest motiu, un cop finalitzat el procés la comissió de coordinació elaborarà un informe d’avaluació que servirà com a eina de millora de la futura continuïtat de la iniciativa.El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos econòmics municipals. Però de retruc, amb aquest procés també es busca millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament de Vila-seca i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva.Aquest sistema de participació ja s’ha dut a terme a altres municipis catalans, però Vila-seca és un dels que hi destina un pressupost més elevat en relació al nombre d’habitants.