La Secuita inicia el procés per fer un pàrquing 'low cost' a l'estació de l'AVE

L’Ajuntament licita la compra d’uns terrenys –de 10.000 a 20.000 m2– per construir el futur aparcament que pretén gestionar

Actualitzada 12/01/2017 a les 21:03

L’Ajuntament de la Secuita construirà un pàrquing de baix cost a tocar de l’estació de tren d’Alta Velocitat –Camp de Tarragona– per tal d’acabar amb la concentració de vehicles estacionats en el voral del vial d’accés, la carretera TV-2231. Després de la seva aprovació el passat mes de desembre, el consistori ha obert un concurs públic per adquirir els terrenys on es construiran les places d’aparcament per als usuaris del servei ferroviari AVE.



Els propietaris dels terrenys més propers a l’estació que vulguin optar a vendre els seus solars al consistori tenen un termini de 20 dies hàbils, a comptar des del passat 10 de gener, per presentar les seves ofertes a l’Ajuntament de la Secuita. «L’estacionament d’un gran nombre de vehicles al voral de la carretera resulta un perill, sobretot pels viatgers que, al vespre o a la nit, van a recollir el vehicle o es dirigeixen a l’estació. Com ningú reacciona, ho farem nosaltres. D’altra banda, per a la Secuita és, sobretot, un problema d’imatge del municipi», explica l’alcalde, Eudald Roca.



«El concurs puntua la proximitat a l’estació, l’accessibilitat, que l’orografia sigui la idònia», afegeix. Segons les bases del concurs públic, l’Ajuntament de la Secuita busca uns terrenys d’un mínim de 10.000 metres quadrats i un màxim de 20.000. Ha de tenir sortida directa al via d’accés de l’Estació del Camp i una distància màxima aproximada de 500 metres de l’entrada principal d’aquesta. De fet, s’han establert dues taules que puntuen els terrenys segons la proximitat a l’equipament d’Adif i a la carretera.



El consistori destinarà 45.000 euros a la compra dels terrenys. «Un cop es realitzi l’adquisició del solar, es farà la corresponent modificació urbanística per tal de poder construir-hi una zona d’aparcament regulat. La intenció és tenir-ho llest en un any, aproximadament», diu Roca. El pàrquing de tarifes reduïdes serà gestionat pel mateix Ajuntament de la Secuita