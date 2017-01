L'operació antidroga a Mont-roig i la Selva del Camp es salda amb 10 detinguts

En els registres als domicilis de les persones investigades es van intervenir 900 grams de cocaïna, 1 quilo d'haixix, més de 20 quilos de cabdells de marihuana i una arma de foc

Redacció

Actualitzada 13/01/2017 a les 12:53

Els Mossos d’Esquadra van realitzar entre aquest dimecres i aquest dijous una operació antidroga a Montroig i la Selva del Camp, la qual ha acabat amb 10 detinguts. Els individus pertanyien a una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana a diversos països, sobretot a França. L’Àrea d’Investigació Criminal de Tarragona va iniciar les investigacions el passat mes de maig, quan va tenir coneixença que una organització podria estar distribuint marihuana internacionalment des de diverses finques de Mont-roig del Camp.



Les primeres detencions es van produir aquest dimecres 11 de gener. Fonts policials expliquen que van interceptar a Mont-roig del Camp un vehicle de l’organització amb 2 quilograms d’haixix, per la qual cosa es van detenir els dos ocupants. Posteriorment, el mateix dimecres es van detenir tres persones més de l’organització a una finca a Mont-roig del Camp, on van ser sorpreses introduint contenidors de plàstic amb entre 10 i 15 quilograms de cabdells de marihuana.



L’operació policial va continuar aquest dijous 12 de gener quan, davant dels fets, els agents van realitzar dues entrades i escorcolls als domicilis de les persones investigades. Una de les entrades es va dur a terme al carrer Abadia de la Selva del Camp, mentre que l’altre es va produir a la finca de Mont-roig del Camp. En aquest dispositiu es va detenir un total de cinc persones més de l’organització, a més d’interceptar una gran quantitat de diners en efectiu, 900 grams de cocaïna, 1 quilogram d'haixix, més de 20 quilograms de cabdells de marihuana preparats en bosses per distribuir i una arma de foc. També hi van trobar els instruments necessaris pel cultiu, l’empaquetatge i la distribució de la marihuana.