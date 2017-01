Aquest fet ha provocat problemes d'abastiment d'aigua a Aiguamúrcia, Les Destres, Masbarrat, Albà i la urbanització els Manatials

Aiguamúrcia, les Destres, Masbarrat, l'Albà i la urbanització els Manatials han patit durant aquesta setmana problemes d’abastiment d’aigua a causa d’un sabotatge en la instal·lació subministradora en aquests nuclis. Així ho explica l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, que assegura que denunciarà els fets aquest mateix divendres als Mossos d’Esquadra.



Els fets es remunten al vespre d’aquest dimarts 10 de gener, quan es va produir un tall d’aigua a la urbanització Els Manantials causat per la caiguda d’un automàtic. L’endemà dimecres els problemes d’abastiment es van produir a Aiguamúrcia, les Destres, Masbarrat i l’Albà. Els operaris municipals van detectar que el tall de subministrament s’havia produït perquè algú havia tancat una aixeta. El consistori creu que els fets estan relacionats i que alguna persona ha manipulat les instal·lacions municipals.



«Si la persona que ha tancat l’aixeta ho ha fet amb la intenció de deixar la població sense aigua estem davant d’un delicte i per això denunciem els fets», ha expressat l’alcaldessa d’Aiguamúrcia, Fina Bartolí, que ha afegit que s’implementaran noves mesures que augmentin la protecció i la seguretat. L’alcaldessa titlla l’acció de «molt greu» i afirma que espera trobar el responsable, per la qual cosa demana als veïns que si han vist algun moviment sospitós ho comuniquin a l’ajuntament. L’abastiment d’aigua en el municipi pot presentar problemes durant alguns dies, ja que quan el nucli es queda sense aigua la recuperació de la pressió de l’aigua a les cases costa de recuperar.