Els opositors de la variant d'Almoster mostren la seva disconformitat amb un vídeo

Els afectats volen que s'ampliï l'actual via que uneix els dos municipis, en lloc de fer un traçat nou

Actualitzada 13/01/2017 a les 14:26

El grup de veïns i entitats contràries a la construcció d’una circumval·lació entre Almoster i la Selva del Camp han expressat la seva disconformitat amb aquesta projecte impulsat per la Diputació de Tarragona amb un vídeo. Sota el lema “Sí a la millora, no a la duplicació”, la Plataforma del Camp, Unió de pagesos de Catalunya, el grup d' Estudi i Protecció dels ecosistemes Catalans GEPEC i veïns selvatans i almosterencs alerten de l’agressió que comporta construir una segona carretera al costat de la ja existent.



Els afectats exposen que aquesta nova via «podria fer malbé» diverses finques que es veurien expropiades a causa del seu traçat. La seva principal reivindicació és que la nova variant mantingui el traçat actual de la via que uneix aquests dos municipis, però ampliant-la, en lloc de fer un traçat nou. En aquest sentit estan d’acord en la millora de l’actual carretera, però no en la seva duplicació.



En aquest vídeo reivindicatiu, que alterna imatges dels municipis, de la carretera actual, i de diverses fàbriques del territori, una veu d'un infant manifesta que, a causa de l'actuació dels humans «no es veuen flors, no se senten ocells cantar i tot és fum, sorolls i contaminació». Però també explica que els mateixos humans podem canviar aquesta història tot millorant el que tenim «sense malmetre el terreny».