Xavier Sabaté retira la seva candidatura a primer secretari del PSC al Camp de Tarragona

L’exdiputat diu que només s’hi va presentar per contribuir «al debat de les idees» i a la recuperació del «pols d’esquerres» del partit

Actualitzada 12/01/2017 a les 19:10

Xavier Sabaté ha retirat la seva candidatura a primer secretari de la Federació del PSC del Camp de Tarragona. Tres dies després de presentar-se, contra pronòstic, com l’alternativa a la candidatura unitària liderada per l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, Sabaté ha reconegut aquest dijous que no té intenció d’ocupar cap càrrec i que el seu gest ha tingut com a objectiu contribuir «al debat de les idees» i a la recuperació del «pols d’esquerres» del PSC. L’exdirigent socialista s’ha mostrat partidari que se celebrin primàries i de la confrontació d’idees al si de la formació. En aquest sentit, Sabaté ha traslladat les seves propostes a Muñoz, de qui ha dit que serà «un excel·lent primer secretari», i ha elaborat diverses esmenes a la ponència marc del congrés territorial dels socialistes tarragonins, que tindrà lloc el 4 de febrer.